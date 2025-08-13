Újabb NATO szövetségesnek segít a Magyar Honvédség az Európában pusztító erdőtüzek oltásában

Ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Elmondta, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról. A katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében. A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a száraz, forró idő miatti erdőtüzek oltásában. Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/LUSA/Pedro Sarmento Costa