Újabb fotók jelentek meg a félelmetes „balatoni cápáról”

Évek óta borzolja a kedélyeket a Balatonban időről-időre felbukkanó hatalmas hal, amelyet többen cápaként emlegetnek. A rejtélyes és félelmetes élőlényről újabb képsorozat jelent meg a közösségi médiában.

A Mandiner emlékeztet, hogy a Balaton több mint 30-40 halfajnak ad otthon, amelyek közül kiemelkedik a süllő, a harcsa, mint nagytestű ragadozó. Utóbbi akár 150 kg-osra is megnőhet. Ezen fajok családjába tartozik még a busa, amely az egyik legnagyobb hal a tóban.

A balatoni cápáról szóló mendemondákra reagálva, osztott meg egy korábban készült képsorozatot egy felhasználó a Facebookon.

„Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén!”

– írta bejegyzésében Fekete Zsolt, aki azt is elárulta, hogy egyik supozó barátja mellett haladt el az a hatalmas példány, amelyet sokáig tévesen egy méretes harcsának véltek.

„Barátunk mellett supozás közben úszott el a nem mindennapi példány. Aki azt hiszi, a Balatonban nem találni óriási halakat, téved, méghozzá nem is kicsit”– idézte fel a döbbenetes élményt Fekete Zsolt.

„Először hibásan azt hittük, harcsát látni a fotókon, pedig

egy jól megtermett busa úszkált a parthoz közel.

Azért valljuk be, a frász jönne az emberre, ha úszkálás közben egy ekkora példánnyal találkozna” – tette hozzá a balatoni cápáról képeket publikáló Fekete Zsolt.

Kiemelt kép forrása: Fekete Zsolt közösségi oldala