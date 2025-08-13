Tűzvész Budakeszin: Szilágyi Szabolcs atya szerint csoda történt

A Budakeszin két családi házat is érintő tűzvészben szinte minden porig égett, ám a szent tárgyak kivétel nélkül épségben megmaradtak. A településen csodáról beszélnek.

Néhány héttel ezelőtt hatalmas viharra és mennydörgésre riadtak fel álmukból az éjszaka közepén Budakeszin. Villám csapott két, egymás mellett élő testvérpár otthonába, a házak jelentős része leégett. Az egyik épületben nem volt otthon senki, a másikban élő család pedig időben ki tudott még menekülni – idézte fel a vasarnap.hu.

A keresztény hírportál kiemelte, hogy a tűz következtében a házak és a bennük lévő berendezések, tárgyak jelentős része megsemmisült,

a szenttárgyak azonban a katasztrófa ellenére sértetlenek maradtak.

Mikor a károsultak elvégezték a szerencsétlenség utáni leltárt, megdöbbenve látták, hogy számos könyv elégett, de nem vált a tűz martalékává a Szentírás, épségben megmaradt a kereszt is, amely azon a bölcsőn volt, amely porig égett, de a betlehem, a rózsafüzér, Pió atya illetve Boldog Özséb képe is sértetlen maradt. A műhelyt, ahol a családapa feszületeket és kegytárgyakat készít pedig el sem érték a lángok, miközben a ház jelentős része leégett.

„Az élet legviharosabb pillanataiban is történnek csodák,

a hit, a közösség és a szeretet ereje képes megőrizni bennünket a legnagyobb gondok között is. Mert Isten gondot visel az övéiről” – hangsúlyozta Szilágyi Szabolcs atya a Budakeszin feljegyzett csodákkal kapcsolatban.

Kiemelt kép forrása: piliscsaba-katolikus.hu