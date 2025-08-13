Több tízezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban augusztus végéig

Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban, ami augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik; az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult: az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül.

A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával, a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel.

Ez akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta – írták.

„A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci életkezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak. Idén több mint 38 ezer fiatal részesül a támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben. A pályakezdési juttatást egészítheti ki a 4 millió forint szabadon felhasználható munkáshitel, ami a 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését segíti” – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

