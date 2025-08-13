Sebestyén József halála – az ukránok megtagadták, a magyar legfőbb ügyész indított eljárást

A hírportált Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta, hogy egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas

– fogalmazott Serfőző Katalin, aki szerint az elhunyt sértett a személyi nyilvántartás adatai szerint magyar állampolgársággal, magyarországi lakcímmel is rendelkezett. A magyar büntetőtörvényt kell alkalmazni a magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekményre, amely a magyar törvény szerint büntetendő. Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el.

A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal vitték a hadseregbe, és családja szerint a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.

A férfi a halála, vagyis július 6-a előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

Kiemelt kép: Sebestyén József (1979–2025) az ukrán kiképzőtáborban – Forrás: Facebook