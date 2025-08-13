Ritka, vírusos megbetegedések bukkantak fel Borsodban

Feltűnően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések az elmúlt hetekben egy Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyei kisvárosban. Megjelent Ongán a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság és a skarlát is felbukkant.

A 31. héten Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust. Ez különösen éles változás a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. A skarlát ugyan nem terjed robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete és múlt héten is már 4-4 beteget regisztráltak – számolt be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján a Boon.hu.

A helyi hírportál cikkében kiemelték, hogy a hepatitis A alattomosan kezdődik. A fáradtság, étvágytalanság, esetleg enyhe láz kisebb vírusra utalhat, de amikor néhány nap múlva a bőr és a szemfehérje besárgul, akkor tudhatjuk, hogy nem egy egyszerű vírussal van dolgunk.

A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed.

Kiemelték, hogy a gyógyulási idő hetekig elhúzódhat.

A skarlát jelenlétére magas láz, erős torokfájás, apró, érdes kiütések és a jellegzetes „málnanyelv” utal. A betegséget a Streptococcus baktérium okozza, és antibiotikummal jól kezelhető, de kezeletlenül komoly szövődményeket okozhat. Jelenleg négy esetről tudnak Borsod-Abaúj-Zemplénben. Kiemelték, hogy

a fertőzések megfékezéséhez a higiénia a kulcs.

A rendszeres, alapos kézmosás, a friss ételek gondos tisztítása illetve az, ha a betegek nem mennek közösségbe segítenek megállítani a kórokozók terjedését. A hepatitis A és a skarlát esetében is fontos az időben történő orvosi vizsgálat, hiszen a korai diagnózis gyorsítja a gyógyulást és a páciens környezetét is védi.

Az ongai önkormányzat a hepatitis A felbukkanása miatt – egészségügyi szakértőkkel egyeztetve – lemondta az augusztus 20-ai ünnepséget.

Dr. Trizsi Zalán polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a járványveszély elmúltáig más nagyobb közösségi rendezvényt sem tervez.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kiss Béla)