Nem tágít a hőség hazánkból, újabb kánikula érkezhet

Szerző: hirado.hu
2025.08.13. 06:43

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A déli, délkeleti szél helyenként – nagyobb eséllyel Sopron térségében – megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.

Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Felhőtlen, száraz időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán

