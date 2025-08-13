Nem tágít a hőség hazánkból, újabb kánikula érkezhet

Kép forrása: met.hu
A déli, délkeleti szél helyenként – nagyobb eséllyel Sopron térségében – megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.
Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Felhőtlen, száraz időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
