Nem tágít a hőség hazánkból, újabb kánikula érkezhet

A déli, délkeleti szél helyenként – nagyobb eséllyel Sopron térségében – megélénkül.

Felhőtlen, száraz időben lesz részünk, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.