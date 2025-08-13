Magyarország az emberi jogok fellegvára az amerikai kormányzati jelentés szerint

A lap szerint a sajtószabadság kapcsán a jelentés megerősíti, hogy az alkotmány garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát. A kormány intézkedései a médiapiacon a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják, míg a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállítása a külföldi befolyás elleni fellépést és a társadalom, valamint az állam átláthatóságának és védelmének erősítését célozza. A jogszabályok tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is kifejezve a történelmi felelősségvállalást.

A munkavállalói jogok területén a jelentés kiemeli, hogy Magyarország biztosítja a dolgozók jogait, beleértve a munkaidőre, a biztonságos munkakörnyezetre és a kollektív szervezkedésre vonatkozó szabályokat.

A közszféra egyes ágazataiban a kormány jogszerűen szabályozza a folyamatos szolgáltatásnyújtást, miközben a magánszektorban a munkajogok maradéktalan érvényesülése garantált. A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése továbbra is kiemelt figyelmet élvez.

A gyermekvédelem területén Magyarország következetesen lép fel a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, a nemzetközi normáknak megfelelően.

Menekültügyi politikájában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás védelmét helyezi előtérbe, ugyanakkor együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a hazai jogszabályok keretein belül.

Az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is fontos eleme a magyar kormány politikájának. Bár a jelentés megemlíti az antiszemita incidensek növekedését, a kormány határozottan fellép minden gyűlöletbeszéd és erőszak ellen, megerősítve a zsidó közösség védelmét. A teljes jelentés ide kattintva érhető el.

