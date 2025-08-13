Lejárt a politikai támadások kora a magyar–amerikai kapcsolatokban és beköszöntött a tisztesség ideje, összegzett Azbej Tristan

Míg a magyar kormány esküdt ellenségeként viselkedő Biden-adminisztráció idején az amerikai emberi jogi jelentés hazánkról politikai támadásokkal, valótlan állításokkal, a Soros-hálózat és az általuk finanszírozott NGO-k narratívájával volt tele, most egy lényegesen rövidebb, kiegyensúlyozottabb dokumentum született.

Azbej Tristan a következőket írta posztjában: „Friss hír, hogy az amerikai külügyi tárca (State Department) nyilvánosságra hozta éves emberi jogi országjelentését. A hazánkkal foglalkozó fejezet azonban gyökeresen eltér az elmúlt években megszokottaktól.

A jelentés több ponton méltatja a magyar erőfeszítéseket az emberi jogok és az emberi méltóság védelme terén:

Megemlíti, hogy a kormány fellép az emberi jogi visszaélések ellen.

Megállapítja, hogy az emberi jogok helyzetében semmilyen visszalépés nem történt.

Kiemeli, hogy Magyarország kiemelt prioritásként kezeli az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és szabad, befogadó környezetet biztosít a zsidó közösség számára.

Ami kimaradt a jelentésből: az unalomig ismert korábbi rágalmak és ferdítések a kormány intézkedéseiről, valamint a genderlobbi tollából született woke számonkérések.

Ezzel is világossá vált, hogy Trump elnök és a republikánus kormányzat barátként tekint hazánkra, és a mostani emberi jogi jelentéssel is egyből közelebb kerültünk a valósághoz.”