Lejárt a politikai támadások kora a magyar–amerikai kapcsolatokban és beköszöntött a tisztesség ideje, összegzett Azbej Tristan

Azbej Tristan a következőket írta posztjában: „Friss hír, hogy az amerikai külügyi tárca (State Department) nyilvánosságra hozta éves emberi jogi országjelentését. A hazánkkal foglalkozó fejezet azonban gyökeresen eltér az elmúlt években megszokottaktól.
Míg a magyar kormány esküdt ellenségeként viselkedő Biden-adminisztráció idején az amerikai emberi jogi jelentés hazánkról politikai támadásokkal, valótlan állításokkal, a Soros-hálózat és az általuk finanszírozott NGO-k narratívájával volt tele, most egy lényegesen rövidebb, kiegyensúlyozottabb dokumentum született.
A jelentés több ponton méltatja a magyar erőfeszítéseket az emberi jogok és az emberi méltóság védelme terén:
- Megemlíti, hogy a kormány fellép az emberi jogi visszaélések ellen.
- Megállapítja, hogy az emberi jogok helyzetében semmilyen visszalépés nem történt.
- Kiemeli, hogy Magyarország kiemelt prioritásként kezeli az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és szabad, befogadó környezetet biztosít a zsidó közösség számára.
Ami kimaradt a jelentésből: az unalomig ismert korábbi rágalmak és ferdítések a kormány intézkedéseiről, valamint a genderlobbi tollából született woke számonkérések.
Ezzel is világossá vált, hogy Trump elnök és a republikánus kormányzat barátként tekint hazánkra, és a mostani emberi jogi jelentéssel is egyből közelebb kerültünk a valósághoz.”
Kiemelt kép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítõ programokért felelõs államtitkára
MTI/Purger Tamás