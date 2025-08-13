Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Lejárt a politikai támadások kora a magyar–amerikai kapcsolatokban és beköszöntött a tisztesség ideje, összegzett Azbej Tristan

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.08.13. 12:06

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Világossá vált, hogy Trump elnök és a republikánus kormányzat barátként tekint hazánkra, és a mostani emberi jogi jelentéssel is egyből közelebb kerültünk a valósághoz - írta közösségi oldalán a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.
Azbej Tristan a következőket írta posztjában: „Friss hír, hogy az amerikai külügyi tárca (State Department) nyilvánosságra hozta éves emberi jogi országjelentését. A hazánkkal foglalkozó fejezet azonban gyökeresen eltér az elmúlt években megszokottaktól.

Míg a magyar kormány esküdt ellenségeként viselkedő Biden-adminisztráció idején az amerikai emberi jogi jelentés hazánkról politikai támadásokkal, valótlan állításokkal, a Soros-hálózat és az általuk finanszírozott NGO-k narratívájával volt tele, most egy lényegesen rövidebb, kiegyensúlyozottabb dokumentum született.

A jelentés több ponton méltatja a magyar erőfeszítéseket az emberi jogok és az emberi méltóság védelme terén:

  • Megemlíti, hogy a kormány fellép az emberi jogi visszaélések ellen.
  • Megállapítja, hogy az emberi jogok helyzetében semmilyen visszalépés nem történt.
  • Kiemeli, hogy Magyarország kiemelt prioritásként kezeli az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és szabad, befogadó környezetet biztosít a zsidó közösség számára.

Ami kimaradt a jelentésből: az unalomig ismert korábbi rágalmak és ferdítések a kormány intézkedéseiről, valamint a genderlobbi tollából született woke számonkérések.

Ezzel is világossá vált, hogy Trump elnök és a republikánus kormányzat barátként tekint hazánkra, és a mostani emberi jogi jelentéssel is egyből közelebb kerültünk a valósághoz.”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítõ programokért felelõs államtitkára

MTI/Purger Tamás

Azbej Tristan Egyesült ÁllamokMagyarország

Ajánljuk még

 