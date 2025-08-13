Kigyulladt egy busz a belvárosban, a tűz egy környező épületre is átterjedt

Kigyulladt, és teljes egészében ég egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat – közölték.

A BKK Facebook-oldalán azt írta: baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat. A 15-ös autóbusz szintén terelve jár, a Boráros tér felé nem érinti a Kossuth Lajos tér és a Március 15. tér közötti megállókat, a Gyöngyösi utca felé a Kálvin tér és a Kossuth Lajos tér közötti megállókat.

A tűzoltók délutánra sikeresen eloltották a lángoló buszt. A kiégett busz négy utasa még az egységek kiérkezése elhagyta a járatot – közölte a katasztrófavédelem.