Így alakul a 2025/26-os tanév: az iskolai szünetek időpontját is közzétették

A Belügyminisztérium a 2025/26-os tanév hivatalos rendjében határozza meg, hogy mikor kezdődnek az iskolai szünetek, valamint a félévzárás és az érettségi vizsgák időpontjai. A diákokra összesen 181 tanítási nap vár, az első óra 2025. szeptember 1-jén kezdődik, az utolsó pedig 2026. június 19-én lesz.

A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette a 2025/26-os tanév rendjét, amely részletesen meghatározza az iskolakezdés, a szünetek, a félévzárás, valamint az érettségi vizsgák időpontjait. A rendelet többek között kiterjed minden nevelési-oktatási intézményre, az Oktatási Hivatalra, a kormányhivatalokra, a tankerületi központokra, valamint a tanulókra, a pedagógusokra is.

A szakképzésben a tanév rendjét rendelet szabályozza, míg a főiskolák és egyetemek saját hatáskörben határozzák meg a szemeszterek és szünetek időpontjait.

A következő tanévben összesen 181 tanítási nap lesz.

Első tanítási nap: 2025. szeptember 1. (hétfő)

Első félév vége: 2026. január 23. (péntek)

Utolsó tanítási nap: 2026. június 19. (péntek)

Így alakulnak az iskolai szünetek

Őszi szünet: 2025. október 23. – november 2.

(utolsó tanítási nap október 22., visszatérés november 3.)

Téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.

(utolsó tanítási nap december 19., visszatérés január 5.)

Tavaszi szünet: 2026. április 2. – április 12.

(utolsó tanítási nap április 1., visszatérés április 13.)

Érettségi vizsgák

A középszintű írásbeli érettségik 2026. május 4-én kezdődnek, magyar nyelv és irodalom tárggyal.

A középszintű szóbeli érettségiket 2026. június 15. és július 1. között tartják, míg az emelt szintű vizsgák időpontja 2026. június 3–10. lesz.

A szóbeli vizsgák lezárásával a végzős diákok számára hivatalosan is véget ér a középiskolai tanulmányok időszaka. A 2025/26-os tanév végén kezdődő nyári szünet egészen 2026. szeptember 1-ig tart majd, amikor megkezdődik a következő tanév.

Kiemelt kép: A budapesti Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola alsó tagozatos diákjai (Fotó: MTI/Mónus Márton)