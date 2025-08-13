Gulyás Gergely bejelentette, a kormány jövő héten dönt az árréscsökkentés meghosszabításáról

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt a vendége kedden a Harcosok órája című műsornak, amelyet Németh Balzás, a Fidesz frakciószóvivője vezet.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a tárcavezetőt elsőként a Demokratikus Koalíció elnökének kezdeményezéséről kérdezték, amely az Egy nap Dobrev Klárával címet kapta, amellyel kapcsolatban úgy vélte, „nem szép dolog tönkretenni a balatonlellei turizmust, mivel szerinte ezek után senki sem megy majd Balatonlellére, ahol az a veszély fenyegetheti, hogy Dobrev Klárával találkozhat.” Nemrégiben kiderült, hogy a DK esetleges kecskeméti jelöltje, Várkonyi Zoltán bejelentette visszalépését. Németh Balázs arra volt kíváncsi ennél a résznél a minisztert kérdezve, hogy megadta-e magát a DK, amire Gulyás Gergely azt válaszolta:

„a Tisza és a DK közötti vitákban minden pofon jó helyre megy.”

Gulyás Gergely a visszalépéssel kapcsolatban azt is megjegyezte: a balliberális sajtó azzal számol, hogy jobb neki, ha csak egy baloldali formáció van, ami a Tisza Párt. „Ebből adódóan ők azt szeretnék, hogy mi (a Fidesz) eltakarodjunk és ezért bármit hajlandóak megtenni” – tette hozzá a tárcavezető.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a műsorban arra is kitért, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési és közigazgatási miniszter már korábban bejelentette, hogy a területi közigazgatásban szeptember első napjától 15 százalékos lesz a bérnövekedés, az önkormányzati szférában pedig július elsejével történt meg a 15 százalékos béremelés. Mint mondta:

„Aki a közigazgatási bérekről cikket ír, az nem teheti meg azt, hogy ezt a tényt elhallgatja.”

A miniszter arról is beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt folyamatosan hergel az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben és témákban, konkrét példaként azt az állítást nevezte meg, amely szerint vízvezeték-szerelők voltak jelen a székesfehérvári kórház szülészetén. Gulyás Gergely úgy látja, az egészségügy a világon mindenhol egy olyan területe a vitának, ahol nyílik lehetősége az ellenzéknek saját álláspont kifejtésére.

„Magyarországon még ezen a területen sem tud az ellenzék most éppen sztárolt pártja kiállítani egyetlen olyan embert sem, aki vitaképes a kormány egy államtitkárával szemben. Ez jó mutatja, hogy nem marad más nekik, mint a hergelés”

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter., aki arról is beszélt, hogy a kormány jövő héten dönt az árréscsökkentés meghosszabbításáról.

Trump–Putyin találkozó

Gulyás Gergelyt az interjúban az augusztus 15-én, pénteken esedékes, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti alaszkai találkozóról is kérdezték. A miniszter azt mondta: „Reméljük, lassan eljön az igazság pillanata, ami nem feltétlenül a nemzetközi jognak megfelelő, sőt még az sem biztos, hogy igazságos lesz, azonban annyiban mindenféleképpen az igazság pillanata lesz, hogy az az álláspont, amelyet Magyarország már három és fél éve képvisel a konfliktusban, lassan érvényre juthat. Ez pedig az, hogy a békét kell elérni.”

„Ez a lehető legfontosabb. Mostanra állt elő olyan helyzet, hogy végre fegyverszünet lesz és béke lesz. Mi ennek szükségességét három és fél éve mondjuk, eddig ez szitok szó volt. Amióta viszont az Egyesült Államoknak új elnöke van, azóta ez megváltozott. Európa önmagában túl gyenge ahhoz, hogy korábbi pozícióját fenntartsa. Bár szavakban még próbálkoznak az európai vezetők, de most már ők is a béke fontosságáról beszélnek”

– jegyezte meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)