Büntetőfékezett egy sofőr Budapesten, a manőver után egyből lecsapott rá a rendőrség – VIDEÓ

Büntetőfékező sofőrre csapott le a rendőrség Budapesten, akinek manőverét videóra is vette az egyik taxi kamerája.

A budapesti Szentendrei úton rögzítette egy taxisofőr Teslája azt a jelenetet, amely nemrég a Budapesti Autósok oldalára is felkerült. Ezen az látható, ahogy egy Honda sofőrje valamiért igyekszik példát statuálni a taxissal szemben. A videó tanúsága szerint a manőver után a rendőr azonnal félre is állítja a büntetőfékezéssel operáló autóst.

A hirado.hu is beszámolt arról a még májusban történt esetről, amely Nyíregyházán történt. A felvétel szerint a suzukis sofőr nemcsak szabálytalanul előzött, hanem büntetőfékezéssel is veszélyeztette a közlekedés többi résztvevőjét.