Brüsszel által pénzelt háborús érzékenyítő platformnak adott interjút Magyar Péter

A lengyel ultraliberális baloldalhoz tartozó Gazeta Wyborcza az Európai Bizottság háborúérzékenyítő programjának keretében készítette el interjúját Magyar Péterrel – írja a Magyar Nemzet, hozzátéve: a lengyel lap cikke megerősíti: Brüsszel Magyarra saját embereként tekint, aki az ukrán-ügy előmozdítója lehet térségünkben.

Augusztus 12-én a lengyel baloldali-liberális Gazeta Wyborcza hasábjain jelent meg egy interjú Magyar Péterrel. A Magyar Nemzet szerint önmagában is érdekes, hogy

a Tisza Párt elnöke mit keres egy a migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ+-propagandát terjesztő lengyel médiumnál.

De még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között finanszírozta, illetve jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját. A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható: „A mi biztonságunk Európa biztonsága – A keleti határ kezdeményezés”. Az Eastern Frontier Initiative kezdeményezés honlapját, akkor egy, az Európai Bizottság által pénzelt portálra jutunk, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz-ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”.

A portál, amely a Bizottság egyik háborúpárti kommunikációs eszköze, a tagjai között tudhatja a Gazeta Wyborczan kívül a szlovák SME-t, a román PressOne, a holland Bellingcatot, de a feltűnik magyar 444 is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári tanulmánya szerint a program összesen 14 millió eurót, tehát több, mint félmilliárd forintot kapott a Bizottságtól.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)