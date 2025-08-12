Műsorújság
Tomboló forróság és perzselő napsütés várható kedden

Szerző: hirado.hu
2025.08.12. 06:30

Döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható kedden – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. A keleties szél helyenként megélénkülhet.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

Felhőtlen, száraz időre kell számítani. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

Forrás: HungaroMet

Hajnalban általában 10 és 16 fok várható, de a teljesen szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)

