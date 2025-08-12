Több ezer rászoruló gyermek kap ajándékot az iskolakezdésre a Katolikus Karitásztól – GALÉRIA

96 rászoruló gyermek kapott tanszercsomagot kedden a Katolikus Karitásztól a Budapesten, Angyalföldön található Szent László-templomban. A szervezet összesen legalább 3000 ezer gyermeknek tervez eljuttatni segélycsomagokat a tanév kezdetéig. A mostani eseményükről képgalériát közlünk.

A Katolikus Karitász 2025-ben is elindította országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű kampányát, amelynek célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtson tanévkezdéskor, és ösztönözze őket év közben is a kibontakozásra.

A július 31. és szeptember 30. között zajló összefogás célja legalább 3000 gyermek iskolakezdésének biztosítása.

A keddi, angyalföldi eseményen 96 gyermek kapott személyre szabott tanszercsomagot, akik mind az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében élő, hátrányos helyzetű családok gyermekei. A szervezet azért tartja fontosnak a fővárosban, vidéken és a határon túl (idén a Vajdaságban és Kárpátalján) is zajló adományozások megmutatását, hogy mindenkit a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására ösztönözzenek a tanévkezdéskor és tanév során is – például az ösztöndíjhoz hasonló tanulástámogatással, fejlesztéssel és tehetséggondozással.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója korábban (még a kampány nyitóeseményén) kiemelte, hogy az akció nemcsak tanszert, hanem valódi támogató jelenlétet, fejlesztést és mentorálást jelent: „Mi ott vagyunk az év minden napján – amikor nem csak ceruzára, hanem bátorító szóra, figyelemre és esélyre van szüksége egy gyermeknek. A Karitász nem csak tanévkezdéskor segít: a munkánk folyamatos, elkötelezett és személyes.” Aláhúzta, hogy a Karitász célja az esélyteremtés, hiszen a legkisebbektől a pályaválasztás előtt álló fiatalokig kísérik a gyermekeket tanodákban, ösztöndíjjellegű és tehetséggondozó programokban.

A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója szeptember végéig tart, az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében a hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatására és fejlesztésére fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján (www.karitasz.hu) keresztül, „Iskolakezdés” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Kiemelt kép: hirado.hu/Horváth Péter Gyula.