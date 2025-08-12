Sulyok Tamás: Figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül!

„Kedves Fiatalok! Fiatalnak lenni kiváltság. Ez az az életkor, amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar” – kezdte bejegyzését Sulyok Tamás. majd úgy folytatta: „Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét.
Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.
Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!” – zárta bejjegyzését a köztársasági elnök.
Kapcsolódó tartalom
Saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak a magyar fiatalok
Ezt bizonyítja a Mandiner által idézett, a Szent István Intézet készítette felmérés. E szerint a válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk (33 százalék) helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.
Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök – MTI/Kiss Gábor