Sulyok Tamás: Figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül!

„Kedves Fiatalok! Fiatalnak lenni kiváltság. Ez az az életkor, amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar” – kezdte bejegyzését Sulyok Tamás. majd úgy folytatta: „Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét.

Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.

Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!” – zárta bejjegyzését a köztársasági elnök.