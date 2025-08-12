Műsorújság
Orbán Viktor ismét fapados járattal utazott, le is videózták

Szerző: hirado.hu
2025.08.12. 19:22

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt havi olcsó repülőút után újra a diszkont légitársaságok mellett döntött: ezúttal a Wizz Air járatával utazott Spanyolországba, Bilbaóba – derült ki a Blikk egy olvasójának videójából.

A Blikknek küldött felvételen látható,  amint a kormányfő kedd délután 16:15-kor beszáll az észak-spanyolországi városba tartó Wizz Air gépbe. Egyelőre nem ismert, hogy Orbán Viktor hivatalos vagy magánúton indul-e Bilbaóba, ám az biztos, hogy ez nem az első olcsó repülőútja a nyáron: július elején feleségével, Lévai Anikóval Brüsszelbe utaztak a Ryanair járatával.

A miniszterelnök 2013-ban egyszer már járt Bilbaóban, akkor egy konferencián mondott beszédet. Július végén, az MCC Feszten azt mondta, hogy nyaralni Horvátországban fog, így elképzelhető, hogy most is hivatalos teendője van a spanyol városban.

A miniszterelnökről készült videót ide kattintva lehet megtekinteni.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök megérkezik Brüsszelbe 2022. október 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

