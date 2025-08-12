Orbán Viktor: Férfiasabb vonalra van szükség az Európai Unióban

Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán – erről kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt kedden Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese. A kormányfő elmondása szerint két okból döntött így. Az egyik, hogy a dokumentum egyértelműen sürgette Ukrajna EU-tagságát, amit a magyarok a Voks 2025 népszavazáson elutasítottak. Másrészt szerinte Európa gyengének tűnik, ha nem képes saját háborús ügyeit rendezni, azonban kívülről kommentál egy amerikai–orosz csúcsot.

Orbán Viktor kedd reggel a Facebookon arról írt, hogy az EU vezetőit meg sem hívták a pénteken esedékes alaszkai találkozóra, ezért álláspontja szerint „különösen szomorú, hogy a partvonalról próbálnak feltételeket szabni.” „Az egyetlen ésszerű lépés az lenne, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményeznénk egy EU–Oroszország csúcstalálkozót. Adjunk esélyt a békének!” – írta a kormányfő.

„Ez a mi hátsó udvarunkban zajló konfliktus. Európának öntudatra kell ébrednie, férfiasabb vonalra van szüksége és kezdeményező szerepet kell játszania” – tette hozzá az interjúban Orbán Viktor, aki a pénteki találkozótól a világháború kockázatának csökkenését reméli.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó/Facebook)