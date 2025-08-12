Meghalt Tatár György filozófus, a magyar vallásfilozófia meghatározó alakja

Hosszú betegség után, augusztus 11-én elhunyt Tatár György, a magyar kortárs filozófia kiemelkedő személyisége, az Eötvös Loránd Tudományegyetem legendás oktatója, aki augusztus 17-én ünnepelte volna 78. születésnapját.

Tatár György 1947-ben, Salgótarjánban született, és egész életét a vallásfilozófiai kérdéseknek szentelte.

Munkásságának középpontjában a vallás, a történelem és a politika összetett kapcsolata állt, különös érzékenységgel fordult a zsidó-keresztény párbeszéd, a bibliai szövegek értelmezése, valamint a zsidó misztika és kabbala felé

– írja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz).

Hozzátették: nemzedékek köszönhetik neki, hogy bepillantást nyerhettek ezekbe a témákba, miközben művei egyszerre voltak filozófiai precizitással megírt és irodalmi igényű esszék.

A filozófus életét Svájcban fejezte be, ahol családja – fia és öt unokája – gyászolja őt. Halála előtt szívműtéten esett át, amely után 17 napig altatták, majd súlyos szívinfarktust követően hunyt el.

Tatár György munkásságát többek között a Scheiber-díjjal is elismerték, hozzájárulása a magyar vallásfilozófiához pedig örök nyomot hagyott.

