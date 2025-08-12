Lezárják a budapesti Népszínház utcát hétvégére egy rendezvény miatt

A VIII. kerületi Népszínház utcában rendezvényt tartanak szombaton és vasárnap, ezért lezárják a Csokonai és a Fecske utca (Kiss József utca) közötti szakaszát, a lezárás érinti a 28-as és 37-es villamosok, valamint a 99-es autóbusz közlekedését – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t kedden.

Közölték: szombaton és vasárnap a 28-as és 28A villamos a külső végállomástól a Blaha Lujza tér helyett a Keleti pályaudvarig közlekedik, a 37A villamos rövidített útvonalon, az Élessaroktól a Magdolna utcáig jár. A 28-as, 28A, 37A villamosok helyett az Orczy tér és a Blaha Lujza tér között 28-as jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A II. János Pál pápa tér és a Blaha Lujza tér között a 99-es autóbusz, valamint a 28-as pótlóbusz a Luther utca-Rákóczi út-Csokonai utca módosított útvonalon érik el a Népszínház utcában található végállomásukat, emellett megállnak a Rákóczi úton található Blaha Lujza téri megállóban is – írták a közleményben.

A BKK a Kőbánya felől a belvárosba hétvégén utazóknak a 9-es autóbuszt, továbbá Orczy téri átszállással a 72-es trolibuszt is ajánlja a kieső tömegközlekedési eszközök helyett.

Kiemelt kép: egy UV típusú nosztalgiavillamos a Népszínház utcában 2016. július 30-án. Százötven éves a fővárosi kötött pályás közlekedés, az első lóvasút 1866. július 30-án indult el Pesten. MTI Fotó: Máthé Zoltán.