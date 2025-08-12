Koncz Zsófia: 343 ezer családnak segített a csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás

A csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás az elmúlt években 343 ezer családnak segített otthonteremtési céljaik megvalósításában – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Koncz Zsófia azt mondta: ezek az állami támogatások rendkívül népszerűek, hiszen jelentős segítséget nyújtanak a családoknak, legyen szó lakásvásárlásról, lakásépítésről vagy bővítésről. Emlékeztetett, hogy idén szeptembertől elindul az otthon start program: a fix 3 százalékos hitel több tízezer fiatal számára jelent érdemi segítséget. A politikus kiemelte, hogy a program biztonságot nyújt az első lakásvásárlóknak, mivel a törlesztőrészlet a teljes, legfeljebb 25 éves futamidő alatt változatlan lesz.

Jó hírnek nevezte, hogy a fix 3 százalékos hitel kombinálható lesz a már ismert és népszerű családtámogatásokkal: a babaváróval, a csok plusszal és a falusi csokkal, sőt, a csok plusszal megszerezhető első közös ingatlan forgalmi értékét a jelenlegi 80 millió forintról lakás esetén 100, családi ház esetén 150 millió forintra emeli a kormány.

Koncz Zsófia közölte, szintén jó hír, hogy a csok pluszhoz és a falusi csokhoz járó illetékmentesség és a falusi csokhoz járó áfa-visszatérítés kombinációjával is maximalizálhatók a lehetőségek. Ezzel még több és az eddigieknél is kedvezőbb lehetőséget tud a kormány biztosítani azoknak, akik családot és gyereket is szeretnének az első otthon megvétele után. Fontosnak tartják, hogy a családokat érintő intézkedéseink kapcsán mindig megkérdezzék az érintetteket: a babaváró, a csok plusz, a falusi csok és a fix 3 százalékos hitel összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet társadalmi egyeztetéssel lezárult – jelezte, hozzátéve, hogy jelenleg az észrevételek összesítése zajlik.

Hétfőn a családszervezetek vezetőivel, képviselőivel találkoztak, hogy a rendelet véglegesítése előtt velük is konzultáljanak, meghallgassák az észrevételeiket. „Örömmel mondhatom, hogy a családszervezetek is üdvözlik a fix 3 százalékos hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési program” – fogalmazott az államtitkár.

Úgy folytatta, hogy

a családszervezetek egyetértenek a kormánnyal abban, hogy a már kipróbált és népszerű családtámogatások, valamint a fix 3 százalékos hitel kombinációjával további jelentős segítséget nyújthatnak a fiataloknak, nemcsak az első lakás vagy ház megvásárlásához, hanem a családalapításhoz és a gyermekvállaláshoz is.

„A nyár ellenére a háttérben zajlik tehát a munka, a rendelet megjelenéséről természetesen tájékoztatást fogunk adni” – mondta Koncz Zsófia, aki mindenki figyelmébe ajánlotta a kormany.hu/startolj rá és a csalad.hu oldalakat, ahol minden információ megtalálható a fix 3 százalékos hitelről, illetve a magyar családtámogatásokról.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Családjaink és nemzetünk jövője című pódiumbeszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 25-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)