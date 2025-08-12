Műsorújság
Halálra éheztette a kutyáját, börtönbe küldenék

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.12. 09:52

Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki két kutyáját addig éheztette, míg az egyik el nem pusztult.

A vádirat szerint a 20 éves férfi 2023-ban befogadott drégelypalánki otthonába két kutyát, ahol azokat pár méteres láncon kikötve tartotta – írták a közleményben.

2024 januárjától nem biztosított nekik állandó ivóvizet és élelmet, ezért az egyik kutya február 2-án elhalálozott, míg a másik életveszélyes állapotba került.

A férfi a kutyák állatorvosi ellátásáról egyetlen alkalommal sem gondoskodott. Az életben maradt ebet előbb állatvédők vették magukhoz, majd Németországban fogadták örökbe.

Az ügyészség a 20 éves, büntetlen előéletű férfit állatkínzás bűntettével vádolta meg.

Közölték: arra az esetre, ha a bíróság előtt a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI Fotó: Mihádák Zoltán)

