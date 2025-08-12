Műsorújság
Ez az a három ok, ami miatt Orbán Viktor nem támogatta az Európai Tanács legújabb nyilatkozatát

Szerző: hirado.hu
2025.08.12. 09:00

„Adjunk esélyt a békének!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy nem támogatta azt a nyilatkozatot, amelyet az Európai Tanács próbált kiadni az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

Orbán Viktor kifejtette, három oka volt annak, hogy elutasította au Európai Tanács tervezett nyilatkozatát, amelyet a testület mindössze négy nappal a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozója előtt próbált elfogadni.

  • 1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
  • 2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
  • 3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

Adjunk esélyt a békének!” – írta a miniszterelnök a Facebookon.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

