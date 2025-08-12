Ez az a három ok, ami miatt Orbán Viktor nem támogatta az Európai Tanács legújabb nyilatkozatát

„Adjunk esélyt a békének!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy nem támogatta azt a nyilatkozatot, amelyet az Európai Tanács próbált kiadni az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

Orbán Viktor kifejtette, három oka volt annak, hogy elutasította au Európai Tanács tervezett nyilatkozatát, amelyet a testület mindössze négy nappal a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozója előtt próbált elfogadni.

1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

„Adjunk esélyt a békének!” – írta a miniszterelnök a Facebookon.

