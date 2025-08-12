Ez az a három ok, ami miatt Orbán Viktor nem támogatta az Európai Tanács legújabb nyilatkozatát

Orbán Viktor kifejtette, három oka volt annak, hogy elutasította au Európai Tanács tervezett nyilatkozatát, amelyet a testület mindössze négy nappal a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozója előtt próbált elfogadni.
- 1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
- 2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
- 3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.
„Adjunk esélyt a békének!” – írta a miniszterelnök a Facebookon.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)