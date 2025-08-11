Rutin ellenőrzés: százmilliós Porschét fogtak el a rendőrök Gyulán

100 milliós körözött sportautót fogtak a gyulai rendőrök – olvasható a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

A jelzéstől számított 30 percen belül megtalálták a gyulai rendőrök azt a nagyértékű sportkocsit, amit Szlovákiából loptak el nem sokkal korábban – írták. A rendőrség bejegyzése szerint a Rajka Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyről jött a jelzés 2025. augusztus 8-án 9 óra körül, hogy a szlovák hatóságok egy Porsche Turbo S típusú gépkocsit köröznek és a kocsi valószínűleg Magyarország dél-keleti része felé tart.

„A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei éppen leállításos sebességellenőrzést tartottak, amikor a Vértanúk útján feltűnt a luxusautó”

– emelte ki a Békés vármegyei rendőrség. Ezután Azonnal félreállították és igazoltatták a benne ülőket, két bolgár állampolgárságú férfit – fűzték hozzá.

A rendőrségi ellenőrzés során kiderült, a Porsche forgalmi azonosítói megegyeztek a körözött autó adataival, így a rendőrök lefoglalták a sportkocsit, a férfiakat pedig bűncselekmény gyanúja miatt előállították a rendőrkapitányságra. A rendőrség szerint a gyanúsítottak egy becenéven ismert ismerősüktől vették át az autót Szlovákia területén és Szófiába akartak eljutni vele. A gyanúsítottak tagadták, hogy tudomásuk lett volna arról, hogy a kocsi lopott és körözik. Mindkét férfit őrizetbe vették a rendőrök és büntetőeljárást indítottak ellenük.

„A piaci értékét tekintve közel 100 millió forintot érő autót hamarosan visszakapja a tulajdonosa”

– írták a rendőrség Facebook-oldalán.

Kiemelt kép: A Gyula mellett lefoglalt 100 milliós Porsche (Fotó: Facebook/Békés vármegyei rendőrség)