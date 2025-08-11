Orbán Viktor: Ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké

Hetet-havat összehordanak az Otthon Start programról - kezdte hétfő esti bejegyzését a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel: 50 millió forint 25 évre, 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megveheted az első lakásod – javasolta egy hete, hétfői videóüzenetében Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalát olvasóknak. Az Otthon Start Program óriási segítség és láthatóan óriási az érdeklődés is – tette hozzá a szóvivő, kiemelve: a balliberálisok ezért máris támadják a programot, mint minden más a magyar családoknak, fiataloknak nyújtott támogatást. Palóc André kiemelte:

állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, amit túllépné az árkorlátot.

Panyi Miklós két napja azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette,

a Tisza Párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással „dobálózik”, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt.

Orbán Viktor mindezt úgy foglalta össze:

„Hetet-havat összehordanak az Otthon Start programról. Az igazság egyszerű: ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook