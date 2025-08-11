Orbán Balázs Magyar Péternek: Egy szelfi nem lesz elég

„Olyan vezetés kell az országnak, amelyet mindenki elfogad, és amely az ország békéjét, biztonságát, és gazdasági fejlődését meg tudja tartani. Ma erre kizárólag Orbán Viktor képes” – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn.

Orbán Balázs a Harcosok órája című online műsorban úgy fogalmazott, a következő évtizedekben nem tudni, milyen lokális konfliktusok törnek ki, és ezekből milyen globális konfliktusok lesznek. Ha egy ilyen helyzetben egy országnak szedett-vedett vezetése van, akkor nagyon rosszul járhat. A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette, a Fidesz rendszerének, Orbán Viktor politikájának lényege, hogy a nagy civilizációs sorskérdésekben nemzeti egységet kell létrehozni, különben el fognak bennünket söpörni a nálunk nagyobb hatalmak.

„A szuverén magyar politika, a migrációellenesség, a munkaalapú társadalom olyan pártpolitikai logikán túlmutató ügyek, amiben azok is egyetértenek velünk, akik nem ránk szavaznak, leszámítva a 10-15 százalékos liberális kisebbséget”

– mondta.

Orbán Balázs úgy véli, ez a kormány akkor tud sikeres lenni és hosszú távon is megszerezni a szavazatok többségét, ha azonosítja ezeket a nagy civilizációs ütközőpontokat, és abban pártpolitikán túlmutató egységet képes létrehozni és fenntartani. Jelen pillanatban a legnagyobb ilyen civilizációs kihívás a háború ügye egész Európában – közölte Orbán Balázs, hangsúlyozva:

„a mi politikai közösségünk az egyetlen, amely képes garantálni azt, amit a magyar emberek döntő többsége elvár a politikától, kimaradjunk háborúból, ne csatlakozzunk egy oldalhoz sem és őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát”.

A tervezett Putyin-Trump találkozó kapcsán elmondta, örül, hogy az amerikaiak még mindig azon gondolkoznak, hogy ezt a konfliktust be szeretnék fejezni. Azt is látják, hogy ehhez orosz-amerikai tárgyalásokra van szükség. Orbán Viktor korábban megmondta, ez az egyetlen esély jelenleg, most van lehetőség a háború lezárására – jegyezte meg.

Orbán Balázs szégyenletesnek nevezte, hogy eközben Német- és Franciaország ahelyett, hogy a tárgyalás felé indulna el, Ukrajna ügynökeként megpróbál kijárni bizonyos dolgokat Trumpnál. „A magyar ellenzék ezt a politikát támogatja, mert részei annak a brüsszeli mainstreamnek, amelyik szeretné, hogy Ukrajna a háborús stratégiát folytassa. Ezzel az orosz-ukrán fronton történt szenvedéseket akarják meghosszabbítani” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint a Fidesz ellenfelei olyan politikát támogatnak, „ami rossz Magyarországnak, ami árulás.” Véleménye szerint ugyanis Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy Európa saját békestratégiát kövessen, ha erre nem képes, akkor támogassa az amerikaiakat.

„Kutya kötelességük lenne szembefordulni saját megbízóikkal, és azt mondani, hogy Magyarország ezt nem akarja, de nem merik megtenni, mert fogott emberek, be van épülve az ukrán világtól a brüsszeli világig mindenki”

– fogalmazott.

Úgy vélekedett: az európai emberek életszínvonalát áldozzák fel egy háborús terv oltárán. Ebben a helyzetben Orbán Balázs szerint meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. Magyar Péter magamutogató stílusára utalva hozzátette: egy ilyen világpolitikai helyzetben egy szelfi nem lesz elég.

Orbán Balázs az egészségügyi dolgozókkal szembeni unfair lépésnek nevezte, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy történetet, mely szerint a székesfehérvári kórház egy helyiségbe, ahol egy vajúdó nő éppen szült, vízvezeték-szerelőket kellett beengedni. Hozzátette: a Tisza Párt elnöke politikai csatát akar kezdeményezni, amihez felhasználja a kórházat. Az igazgató hangsúlyozta, a napnál is világosabb, hogy egy arra kiképzett egészségügyi dolgozó végzett el egy vízminőséget ellenőrző rutinvizsgálatot. A politikai igazgató szerint ez a történet a Tisza Párt beszorulásának „kórképe”. Az volt a céljuk, bemutassák a kormányzati hibákat, alternatívát állítsanak, bizonyítva, hogy szakpolitikai szempontból jobban tudnák kezelni a magyar egészségügyet. Ezzel szemben megfutamodnak a viták elől, mert

„kiderül a király meztelen, nincs versenyképes mondásuk az egészségügy reformjáról”.

Hozzátette: így a Tisza Párt számára a hergelés, az egészségügyi dolgozók kihasználása marad. Orbán Balázs leszögezte, Magyarországon mindenkinek lehet szabadon véleménye, a legdurvább kormánykritikus vélemények hallhatók mindennap. Ugyanakkor vannak olyan határok, melyeket nem szabad átlépni, a fizikai erőszakkal való fenyegetés nyilvánvalóan ilyen. A közéleti szereplők felelőssége, hogy ezt a határt ne lépjék át.

Orbán Balázs a Fidesz választási kampányának sikere szempontjából biztató jelnek látja, hogy a Tisza Párt ahelyett, hogy szélesre nyitná a kapukat, egy befogadó közösség látszatát keltené a kormányzóképességet építene, egyre erőszakosabban, durvábban kommunikál.

„Nincs ajánlatuk azok számára, akik nem őket támogatják”

– tette hozzá. Az igazgató kifejtette, nem váratlan, hogy a liberális sajtó támadja az Otthon Start Programot. A balliberális oldal az 1990-es években elárulta a klasszikus baloldali, társadalmi ügyeket, amelyeket a jobboldalnak kell magára vállalnia, ilyen az otthonteremtés is. Ők csak bérlakásban gondolkodnak, ami csak annak jó aki bérbe adja azokat. Hangsúlyozta, a jobboldalnak van egy szilárd politikája: azt mondta, hogy

erős nemzet, erős középosztály csak akkor lehet, ha mindenki tulajdonnal rendelkezik, ezért kötelességünk hozzásegíteni az embereket a lakáshoz jutáshoz.

A Tisza Párt és a baloldal egyre inkább kezd eggyé válni, ugyanazok a szereplők, a szakértők, a politikák – jegyezte meg. Nekik nem az számít, hogy az emberek hozzájuthatnak a lakásokhoz, javaslataik ugyanolyan tragédiához vezetnek, mint a devizahitelezés a 2000-es években – tette hozzá. Mint mondta, komplex programban gondolkodnak, keresletélénkítés mellett kínálatélénkítés is napirenden van, azaz hogyan lesz több lakás, amivel élni tudnak a vásárlók. Korlátozzák a spekulatív célú lakáshoz jutás lehetőségét. „A kiinduló pont, hogy a lakáshoz jutás jó, a bérlakásban való hosszú távú lét nem vagy kevésbé jó. A konstrukció akkor marad meg, ha a Fidesz–KDNP nyeri a jövő évi választást” – jelentette ki.

Kiemelt kép forrása: Youtube/Harcosok Órája