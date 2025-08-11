Második világháborús gránátok kerültek elő érintetlen állapotban Alsónémediben

Azt írták: vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások a nem mindennapi ládára egy tanyán, Alsónémediben.
Hozzátették: a ládából második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok és lőpor szinte érintetlen, eredeti állapotában került elő, nagy mennyiségben.
A ládát tartalmával együtt a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik a talált robbanóeszközöket.
Kiemelt kép forrása: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred