Második világháborús gránátok kerültek elő érintetlen állapotban Alsónémediben

Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások a nem mindennapi ládára egy tanyán, Alsónémediben.

Hozzátették: a ládából második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok és lőpor szinte érintetlen, eredeti állapotában került elő, nagy mennyiségben.

A ládát tartalmával együtt a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik a talált robbanóeszközöket.

Kiemelt kép forrása: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred