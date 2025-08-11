Kerékpározás közben meghalt egy férfi Balatonbogláron

Kerékpározás közben rosszul lett és elesett egy 50 év körüli férfi Balatonbogláron. A szemtanúk azonnal mentőt hívtak, egy szabadnapos orvos pedig megkezdte az újraélesztést – írta az Index a TV2 Tények értesülése alapján.
A mentőszolgálat még helikoptert is riasztott a helyszínre, de a férfi olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a mentősök már nem tudtak segíteni rajta.
Az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják, ami arra utal, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.
A közelmúltban az Etyek áthaladó balatoni bicikliúton is történt egy halálos baleset, és egy másik, nem halálos kimenetelű baleset is.