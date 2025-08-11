Kerékpározás közben meghalt egy férfi Balatonbogláron

Kerékpározás közben rosszul lett és elesett egy férfi Balatonbogláron. Az áldozat súlyos fejsérülést szenvedett, és nem tudták megmenteni az életét.

Kerékpározás közben rosszul lett és elesett egy 50 év körüli férfi Balatonbogláron. A szemtanúk azonnal mentőt hívtak, egy szabadnapos orvos pedig megkezdte az újraélesztést – írta az Index a TV2 Tények értesülése alapján.

A mentőszolgálat még helikoptert is riasztott a helyszínre, de a férfi olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a mentősök már nem tudtak segíteni rajta.

Az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják, ami arra utal, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A közelmúltban az Etyek áthaladó balatoni bicikliúton is történt egy halálos baleset, és egy másik, nem halálos kimenetelű baleset is.