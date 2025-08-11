Igazi nyári idővel indul a hét

Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 között várható.
Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Túlnyomóan felhőtlen idő várható csapadék nélkül. Az esti órákban a légmozgás is mindenütt mérséklődik. Hajnalban 10, 18 fok közötti értékek valószínűek, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.
Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
A kiemelt kép illusztráció.