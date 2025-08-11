Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Igazi nyári idővel indul a hét

lead_image
Szerző: Kertész Ákos
2025.08.11. 06:26

Főoldal / Belföld

| Szerző: Kertész Ákos
Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de nyugaton, délnyugaton még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz.

Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 között várható.

Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Túlnyomóan felhőtlen idő várható csapadék nélkül. Az esti órákban a légmozgás is mindenütt mérséklődik. Hajnalban 10, 18 fok közötti értékek valószínűek, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. 

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 