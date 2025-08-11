Igazi nyári idővel indul a hét

Folytatódik a hőség a jövő héten, a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet

Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.