Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Idén is megtartották az Ősök Napját Bugacon – képeken a rendezvény szereplői

Szerző: hirado.hu
2025.08.11. 09:45

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Idén is megrendezték az Ősök Napját Bugacon, augusztus 8. és 10. között lovasíjász bemutatók, hagyományőrző sportok és tárlatok is várták az érdeklődőket.

A rendezvényen a magyarság legnagyobb, történelemformáló őseire emlékeztek. Az Ősök Napja a Kárpát-medencei magyarság egyik legnagyobb ünnepének számít, hiszen Erdély, a Délvidék, a Felvidék, Őrvidék és Kárpátalja együtt ünnepel, együtt valósítja meg a rendezvényt.

A nyolcadik alkalommal megvalósuló Ősök Napja programjai között szerepelt a Nomád Vonulás elnevezésű seregszemle, lovasíjászat, solymász és agarász bemutatók, előadások, kézműves vásár és tárlatok is.

A rendezvény első napján fellépett Agócs Gergely és Navratil Andrea, a Misztrál és a Hungarica. Másnap többek között rituális sólyom röptetés és táltos dobolás is volt, valamint A csodaszarvas legendája című lovas színdarab és Petrás Mária koncertje várta a közönséget. Vasárnap Fehér Boglárka keleti és magyar népzenét adott elő, és fellépett a Varkocs és a Regélő Fehér Táltosok nevű formáció is.

 

 

 

 

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

hagyományőrzésŐsök Napjarendezvény Bugac

Ajánljuk még

 