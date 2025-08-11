Ha nem azt mondod, amit az európai elit az elvár, akkor rögtön oroszbarátsággal vádolnak meg, figyelmeztet az elemző

A Soros Alapítvány is szerepet játszhatott abban az összehangolt dezinformációs kampányban, amelynek célja Donald Trump lejáratása volt a 2016-os választások előtt. A most nyilvánosságra került jelentés és a magyar választások kapcsán kialakuló vádak, miszerint hazánkra is igyekeznek rásütni az oroszbarátságot, vajon mutatnak-e hasonlóságot a Trump elleni kezdeményezéssel? Erre a kérdésre is válaszolt hétfőn, a Kossuth Rádió Ütköző c. műsorában Erdélyi Rezső Krisztián a Nézőpont Intézet elemzője.

A globalista és szuverenista oldal között alapvetően ritka a józan vita, mert a globalista oldal nemes egyszerűséggel megbélyegez és megvádol szuverenista politikusokat bizonyos dolgokkal, és ennek az egyik legtipikusabb példája az az oroszbarátság, mondta Erdélyi Rezső Krisztián.

Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem abban a mainstream kánonban kíván énekelni, amit az európai elit az elvár, akkor őt rögtön oroszbarátsággal vádolják

– mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint ez egyébként nem Magyarországnak a kitüntetése, hogy ezzel szokták vállalni, ha megnézzük például Csehországban az éppen aktuálisan az októberi választás legesélyesebbjének tűnő Andrej Babis ezt rendszeresen megkapja.

Kiemelt kép: Erdélyi Rezsõ Krisztián, a Nézõpont Intézet elemzõje a Harc a nemzeti szuverenitásért címû konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én.

MTI/Máthé Zoltán