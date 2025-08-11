Emberi hiba okozhatta a rákosrendezői balesetet, jelentette ki a MÁV vezérigazgatójaa

Emberi hiba – amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt – a legvalószínűbb magyarázata a múlt heti rákosrendezői balesetnek – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán az általa elrendelt vizsgálat előzetes megállapításaira hivatkozva.

Hegyi Zsolt közölte azt is, hogy a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártani.

„Ugyanakkor a MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat. Ezért úgy határoztam, hogy a külön legyártott alkatrész cseréjét későbbi időpontra halasztjuk, az érintett szakaszt pedig ideiglenesen úgynevezett folyóvágánnyal pótoljuk, amely természetesen szintén megfelel a közlekedésbiztonság legszigorúbb feltételeinek”

– írta a vezérigazgató.

Tájékoztatása szerint a kisiklás során keletkezett további károk – így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték – helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték, így a tervezettnél korábban, már hétfőn végeznek a munkálatokkal, így a pályaszakaszt éjféltől vissza tudják adni a forgalomnak.

A már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét pedig úgy szervezik meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat, a hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást – tette hozzá.

Hegyi Zsolt emlékeztetett, a pályaszakasz évtizedek óta fennálló sebességkorlátozásainak megszüntetését célzó felújítási munkák részeként szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat terveztek végezni.

Ugyanakkor „a kialakult helyzet miatt azt kértem kollégáimtól, hogy a sebességkorlátozásokat mielőbb szüntessük meg, hogy az érintett szakasz a jövőben kiszámíthatóbban legyen használható. Így a szakaszon a sebességkorlátozások már szeptember vége előtt felszámolásra kerülnek!” – írta a vezérigazgató.

Rákosrendező Nyugati pályaudvar felőli végén múlt hétfőn siklott ki egy dízelmozdony tolatás közben. Személyi sérülés nem történt, de az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon fennakadásokat okozott a baleset.

Kiemelt kép: Rákosrendezõ pályaudvar

MTI/Máthé Zoltán