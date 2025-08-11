Budapesten és hét vármegyében lesz szúnyogirtás a héten

A héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés – tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.

A Dunán levonult árhullám nyomán kialakult szúnyoginvázió miatt elsősorban a folyó menti területeken dolgoznak a szakemberek, ezért a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, valamint Dunaújváros és Szekszárd térségében gyérítik a rovarokat. Továbbá Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén lesz szúnyogirtás – tartalmazza a közlemény.

A szakemberek a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműről juttatják a környezetbe a vegyszert. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt – tették hozzá.

Azt írták, hogy

a Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei, ezért a katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen.

Ugyan jelenleg a Duna mentén az árterületekről érkezett szúnyogok jelentik a fő veszélyt, de sok faj számára a lakókörnyezetünkben létrejövő kisebb állóvizek jelentik az ideális élőhelyet. A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján mindenki maga is elvégezheti, ezzel is csökkentve a szúnyogártalmat – ismertették.

A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján – olvasható az OKF közleményében.

Kiemelt kép: Árvaszúnyograj

MTI/Czimbal Gyula