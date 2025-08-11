Baleset történt a székesfehérvári vasútvonalon, változik a közlekedés

A honlapon megjelent közleményben azt írták: „a Déli pályaudvarról 10:30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió (19734) Dinnyés után elütött egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem egy Z30-as vonatra (4524) szállítja át a helyszínen, amely Székesfehérvártól késett Katica InterRégióként (19734) közlekedik tovább Balatonfüredig.”
A MÁV szerint emiatt az alábbi forgalmi változások léptek életbe a vonalon:
- A Veszprém és Budapest közötti Bakony és Göcsej IC-k a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek.
- A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között járnak.
- A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz is közlekedik, Székesfehérvárról kb. 11:50-kor indul.
- Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
- A Balatonfüredről 13:11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföldig.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció: a MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!