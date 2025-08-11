Baleset történt a székesfehérvári vasútvonalon, változik a közlekedés

Hétfő délelőttől kezdve baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a székesfehérvári vonalon hosszabb eljutási időre és vonatkimaradásokra kell számítani. Dinnyés megállóhelyen az 1. vágányon állnak meg a vonatok mindkét irányban – közölték a MÁVINFORM honlapján.

A honlapon megjelent közleményben azt írták: „a Déli pályaudvarról 10:30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió (19734) Dinnyés után elütött egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem egy Z30-as vonatra (4524) szállítja át a helyszínen, amely Székesfehérvártól késett Katica InterRégióként (19734) közlekedik tovább Balatonfüredig.”

A MÁV szerint emiatt az alábbi forgalmi változások léptek életbe a vonalon:

A Veszprém és Budapest közötti Bakony és Göcsej IC-k a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek.

A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között járnak.

A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz is közlekedik, Székesfehérvárról kb. 11:50-kor indul.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

A Balatonfüredről 13:11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföldig.

A kiemelt kép illusztráció: a MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)