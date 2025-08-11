Akadálymentesített helyszínekkel várják a látogatókat Budapesten augusztus 20–án

Akadálymentesített helyszínekkel várják a látogatókat a fővárosi Szent István-nap rendezvényein, hogy a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott emberek is zavartalanul élvezhessék az ünnepi eseményeket – közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.

Akadálymentes mosdók, kerekesszékkel is elérhető helyszínek, valamint kijelölt tűzijátéknéző helyek mellett további megoldásokkal is találkozhatnak az érintettek – olvasható a közleményben.

A Döbrentei tértől alacsonypadlós villamossal és busszal is megközelíthető Retro Tabánban a mozgáskorlátozott emberek számára külön lelátót helyeznek ki, hogy a koncerteket kényelmesen élvezhessék. A Szabadság téren a Kultúrkavalkád teljes területe akadálymentes, ahogy a Várkert Bazárban és környékén található Magyar Ízek Utcája is.

A budai Vár polgárvárosi részében zajló Mesterségek Ünnepén a Murad- és Gránit liftek segítik a helyszín megközelítését. A tömegközlekedést a 16 és 16A buszok biztosítják, melyek a Bécsi kapu és a Dísz tér közelében állnak meg. A Margit-szigeten helyet kapó Családi Élménysziget mindkét híd irányából akadálymentesen érhető el.

A Vörösmarty téren zajló Csárdafesztiválon a színpadi, valamint vendéglátói terület könnyen megközelíthető a kerekesszékes vendégek számára. A Vigadó téren a Vigadó Piano színpadi programja ülve is ugyanúgy élvezhető. A Filozófusok kertjében, a Panorama Classical esetében, valamint az Erzsébet téren tartott Szabadrét Fesztiválon a piknikezésre alkalmas terület teljes egészében akadálymentes, a Millenáris Parkban zajló Kreatív Fesztivál programjai szintén.

A városligeti Varázsliget fesztivál teljes útvonala bejárható kerekesszékkel, beleértve a katonai programokat, a filmvetítéseket és a Vajdahunyadvár előadásait is. Az eseménysorozat további helyszínein, így a Kossuth Lajos téren tartott tisztavatáson, a légiparádén, a nyitott parlamentlátogatáson és a tűzijátékon kijelölt nézőterek és segítő személyzet is elérhető lesz. Akadálymentesített helyszín várja a mozgáskorlátozott látogatókat a Tóth Árpád sétányon, a Hősök útja előadásain is.

A részletes program, útvonalak, az akadálymentes mosdók pontos helye és a nézőtéri helyek elérhetősége a folyamatosan frissülő https://www.szentistvannap.hu/ weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció – MTI Fotó: Bruzák Noémi