200 millió forint feketepiaci értékű kokaint találtak egy utasnál a Liszt Ferenc repülőtéren

Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.
Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek – fejtették ki.
A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag – a kábítószerteszt szerint kokain – került elő.
A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.
A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak – áll a közleményben.
