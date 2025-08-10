Tanúságtétel a Csángó Fesztivál a nemzet összetartó erejéről

A Csángó Fesztivál tanúságtétel a közösségről, a nemzet összetartó erejéről és a hitünkről – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szombaton Jászberényben, a XXXIII. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásáron.

Novák Irén köszöntőjében elmondta: ha kiállta az idő próbáját egy fesztivál ebben az óriási nagy „fesztivál kínálatban”, ami ma Magyarországon van, akkor annak küldetése és missziója van.

Ennek a fesztiválnak van küldetése és missziója -folytatta, hozzátéve: ma jó magyarnak lenni, „jó idejönni és jó önökkel együtt ünnepelni”.

Ha nem lennének a „csángó testvéreink”, akkor a magyar kultúránk valószínűleg sokkal szegényebb lenne – mondta. Tanúságot tesznek nekünk kitartásból, hiszen nagyon nehéz időkben is megőrizték a magyar kultúrájukat, a magyar nyelvüket, a népi kultúránkat, az identitásunkat

– sorolta. Továbbá tanúságtételt tettek az istenhitből, hiszen nem adták fel soha, „akkor sem, ha bármilyen nehézség várt rájuk” – fűzte hozzá, megjegyezve: nincs ez másképp a jászokkal sem.

Olyan erős alapokra épült ez a fesztivál, hogy ki fogja állja az idők próbáját évről-évre , „mindig újra szárba szökken és új leveleket hoz”- fogalmazott.

A helyettes államtitkár köszönetet mondott az alapítóknak, a fesztiváligazgatóknak, a Jászsági Népi Együtteseknek, a civil szervezeteknek, annak az összetartó közösségnek, amely évről-évre megszervezi ezt a rendezvényt.

Kiemelt kép: Néptáncosok elõadása a XXXIII. Csángó Fesztivál és Népmûvészeti Vásáron Jászberényben 2025. augusztus 9-én.

MTI/Máthé Zoltán