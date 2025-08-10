Takács Péter: A nemzet katasztrófaturistája, Magyar Péter is megérkezett végre

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán írt a Tisza párt elnökének a székesfehérvári megyei kórház kapcsán.

Takács Péter többek között azt írta: „Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán. Viszont hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ezek szerint ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), SOHA egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Brávó!

Hát te tényleg MINDENHEZ értesz! Nem csupán kiváló napraforgószakértő, brilliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy!

Ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítasz, tájékozódj az intézmény facebook oldalán arról, mi történik!”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke – Fotó: Facebook