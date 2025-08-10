Műsorújság
Ragyogó napsütés és perzselő hőség várható vasárnap

Szerző: hirado.hu
2025.08.10. 06:33

Folytatódik vasárnap a döntően derült, napos és száraz idő, a csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható – írja a HungaroMet.

Folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután néhol zápor, zivatar kialakulhat.

Forrás: HungaroMet

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható.

Forrás: HungaroMet

Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, délen lesz a melegebb.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

hőségkánikulanyár

