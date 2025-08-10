Öngyilkossági kísérlet a Pilis-tetőnél: mentőhelikopterrel hozták le a hegyről a súlyos sérültet

Mentőhelikopterrel szállították vasárnap reggel kórházba azt a férfit, aki a Pilis-tetőhöz közeli réten megpróbált véget vetni az életének. A súlyosan sérült férfit egy arra járó biciklis látta meg, aki azonnal segítséget hívott.

Szombaton a késő délutáni órákban egy 55 éves férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. Vasárnap reggel

egy biciklis vette észre a földön fekvő, súlyos sérüléseket szenvedett bajbajutottat és értesítette a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatot.

„A jelzést továbbítottuk a hatóságoknak és ezzel elindult a mentési folyamat. A szentendrei hivatásos tűzoltók, Tűzoltóság – Pomáz – Fire Department, a Pest vármegyei rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és mi is megkezdtük a vonulást a helyszínre és ezzel párhuzamosan a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. – vagyis a mentőhelikopter is elindult” – osztotta meg a helyszínre való kivonulás részleteit közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO.

Kiemelték, hogy a helyszínre kiérkező tűzoltók a rendőrökkel közösen megkezdték a bajbajutott elsődleges ellátását, miközben a Kutató-Mentő Szolgálat elektromos hordágyszállítóval közelítette meg a helyszínt.

„A mentők és később a légimentők irányítása mellett folytatódott az emeltszintű ellátása a sérültnek, akit a helikopter kórházba szállított”

– hangsúlyozták bejegyzésükben a Kutató-Mentő szolgálat munkatársai, akik megköszönték a bejelentő figyelmességét és jobbulást kívántak a sérültnek.

Kiemelt kép forrása: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO közösségi oldala