Minden eddiginél többen jelentkeztek a megújult magyar felsőoktatásba

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Mint írták, 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra.

Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására; egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógusképzés is.

„Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is” – idézi a tárca közleménye Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.

A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: Egy fiatal a felvételi értesítõjét mutatja telefonján a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. közös szervezésében megrendezett Pont Ott Parti felvételi eredményváró rendezvényen (MTI/Lakatos Péter)