Megmentette a víz alján mozdulatlanul lebegő gyermek életét egy férfi a Zalakarosi fürdőben

Megmentette a víz alján mozdulatlanul lebegő gyermek életét a Zalakarosi Fürdő csúszdaparkjában egy férfi a napokban.

Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszda tetején állva vette észre, hogy a másik csúszdáról leérkező gyermek a víz alján mozdulatlanul lebeg. Bence azonnal lecsúszott és a bajbajutott apróság segítségére sietett,

kihúzta a gyermeket medence szélére

– számolt be az életmentés részleteiről a Zaol.hu.

A fiatalember utólag a helyi hírportálnak elmondta, hogy úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen.

A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor pedig a Zaol.hu-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nagyon hálásak azért, hogy a fiatalember ilyen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot és megmentette a gyermek életét.

A portál felidézte, hogy nemrégiben a Balatonon is történt hasonló eset, ahol a strandolók vették észre, hogy egy embertársuk bajba került, és a gyors beavatkozásuknak köszönhetően, már a vízimentőkkel együtt sikerült megmenteni az életét.

Kiemelt kép: Fürdőzők a Zalakarosi Fürdő egyik medencéjében 2019. augusztus 12-én. (Fotó: MTI/Varga György)