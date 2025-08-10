Körülbástyáztuk az áremelkedést, mivel az Otthon Start Program a fiatalokat célozza meg - jelentette ki az államtitkár

Országosan óriási élénkülés tapasztalható az ingatlankeresésekben, a vidéki ingatlanok iránti érdeklődés megközelíti, sok esetben meghaladja a Budapestre és az agglomerációjára vonatkozót – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Panyi Miklós szerint ez azt mutatja, hogy az érdeklődők azok az emberek, akik első otthonhoz szeretnének jutni, nem pedig a befektetők, ami sokszor elhangzik ellenzéki vádként.

A bankoknál szeptember 1-jével indulnak az értékesítések, „rengeteg megkeresést kaptak (…) nagy rohamra számítanak”, de az építőipar is kezd megmozdulni, hiszen nagyon sok építőipari alapanyaggyártó és -kereskedő jelezte, hogy nőtt a kereslet a különböző anyagok iránt.

„Megmozdult az ország és megmozdult az ingatlanpiac és megmozdult az építőipar is”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy számos ponton körülbástyázták az áremelkedést, mivel a program a fiatalokat célozza meg, akik első otthont kívánnak szerezni, valótlanok azok az ellenzéki állítások, amelyek szerint ezt a gazdagok, a befektetési ügyeskedők fogják kihasználni. A befektetési célú szereplők, akik fel szokták verni az ingatlanárakat, nem tudnak részt venni ebben a programban.

Az államtitkár úgy látja, hogy az egész országban lesz keresletélénkülés, nemcsak néhány budapesti kerület vagy néhány város esetében, sőt olyan megyékben is megmozdul az ingatlanpiac, ahol korábban évekig nagyon kevés ingatlantranzakció volt.

Árkorlátokat is megszabtak, négyzetméterenként másfél millió forintban, illetve lakások esetében 100 millió, házak esetében pedig 150 millió forintos abszolút árkorlátot vezettek be – emlékeztetett, rámutatva arra: luxusingatlanokat tehát ez a program nem támogat, így az ingatlanok árai felfelé nem mehetnek, „ezért is blődség azt állítani, hogy itt volna egy 20 százalékos áremelkedés”.

Panyi Miklós jelezte:

az új lakások piacán is élénkülés várható, sok tízezer lakás építése nem indult el az elmúlt években, mert nem volt megfelelő számú vevő.

Most viszont ezeket a fejlesztéseket el fogják indítani, mert lesznek vevők, sok tízezer új lakás fog épülni, tehát nő a kínálati piac, a most piacon lévő 100 ezer használt lakáson felül is lesz miből válogatni.

Az építőipari szereplők is nagyon várták ezt a programot, mert a magyar építőiparban megvan az a kapacitás, hogy a mostani nagyon alacsony, évente 15 ezer körüli lakásszámot azonnal megduplázzák. És ugyancsak nagyon jelentős növekedésre számítanak a családi házak építése kapcsán is, ami a kis- és közepes vállalkozásoknak lesz nagy lehetőség sokezres új megrendeléssel – jelezte a politikus.

Az államtitkár arra is kitért, hogy az ellenzéki kritikák ellenére ez egy nagyszabású program, amely 25 évre elnyújtja az állami támogatást, nem egyszerre ad oda 10-20-30 millió forintot a fiataloknak.

Ez nem is volna célszerű költségvetési és ingatlanpiaci szempontból sem, hiszen az a pénz azonnal beépülne az árakba.

Ez sok tízezer fiatalt, ingatlantulajdonost és építőipari munkahelyet érint, „jó a gazdaságnak, jó az országnak, jó a fiataloknak” – jelentette ki.

Hozzátette: azért nem bérlakásokat építenek, mert abban hisznek, hogy „az önálló létben való elindulásban” az a legnagyobb segítség egy fiatal számára, ha biztosítják neki a saját tulajdonszerzés lehetőségét – emelte ki Panyi Miklós.

Közölte, ez egy kiszámítható, 25 évig biztonságot adó, fix három százalékos kamattámogatott kölcsön, nem pedig bérleti jogviszony, egy valamilyen lakhatási helyzethez kapcsolódó viszonyrendszer.

Nemcsak lakhatási kérdésként tekintenek erre, hanem egy felzárkóztatási, feltőkésítési lehetőségként, ami a fiataloknak nagy lépés arra, hogy tulajdonnal rendelkező polgárként a középosztály részévé váljanak minél hamarabb

– indokolta a politikus.

Panyi Miklós beszámolt arról is, hogy elindult az Otthon Start Programiroda, amelynek fő feladata, hogy a végrehajtást segítse, konzultáljon önkormányzatokkal, lakásfejlesztőkkel, bankokkal, kormányzati szereplőkkel, hatóságokkal, hogy minden akadály elhárulhasson, a program sikeres legyen, és új lakások építése megindulhasson nagy számban.

A koordináció mellett lakossági és szakmai észrevételeket is folyamatosan várnak, egy tájékoztató honlapot is indítottak ezért, illetve egy applikációt is fejlesztenek, hogy minden igénylőt és érdeklődőt naprakész információkkal láthassanak el – jelezte az államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba