Ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.10. 11:08

| Szerző: hirado.hu
Ismét minden funkciója elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térnek (EESZT) – közölte a Belügyminisztérium vasárnap közleményben az MTI-vel.

Újra működik az e-recept felírás, és annak patikai kiváltása.

Helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetőek a betegdokumentumok, ismét foglalhatóak a szakrendelési időpontok. Adatvesztés nem történt – húzták alá.

Mint írták, az Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kijavította a szolgáltatásában keletkezett hibákat, így a Belügyminisztériumnak lehetősége nyílt az EESZT működésének helyreállítására.

A kiemelt kép illusztráció: MTI/Kiss Gábor

egészségügy Belügyminisztérium Magyarország

