Ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek

Újra működik az e-recept felírás, és annak patikai kiváltása.
Helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetőek a betegdokumentumok, ismét foglalhatóak a szakrendelési időpontok. Adatvesztés nem történt – húzták alá.
Mint írták, az Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kijavította a szolgáltatásában keletkezett hibákat, így a Belügyminisztériumnak lehetősége nyílt az EESZT működésének helyreállítására.
A kiemelt kép illusztráció: MTI/Kiss Gábor