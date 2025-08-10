Elfogytak a kormányváltók, növekedési korlátba ütközött a Tisza Párt, már nem árad tovább, állítja a szakértő

A Tisza Párt már felszívta a kormányváltó erőket, ez adta növekedése eddigi alapját, mostanra azonban elérte a továbbfejlődési korlátját – mondta a hirado.hu kérdésére Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint fenntartásokkal kell kezelni az ellenzéki párt további erősödését mutató közvélemény-kutatási adatokat, mert azok a politikai manipulációt szolgálják.

Az utóbbi időben sorra kaptak nyilvánosságot a Fidesz saját felmérésén alapuló közvélemény-kutatási adatok, amelyek a pártok népszerűsége kapcsán homlokegyenest mást mutatnak, mint amit a politikai baloldallal összefüggésbe hozható közvélemény-kutató intézetek állítanak. A Fidesz felmérése alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös számú választókörzetében például 39,7 százalékon állnak, a Tisza pedig 32 százalékon.

Bács-Kiskun vármegye 3-as körzetében még ennél is meggyőzőbb kormánypárti fölényt mutatott ki a felmérés.

Eszerint a választók 41,6 százaléka voksolna a Fideszre, 31,7 százalék pedig a Tiszára. Pest megye 13-as választókörzetében 42,6 százalék a kormánypárt ereje, Magyar Péter politikai formációja pedig 26,1 százalékon áll. A Republicon Intézet ezzel szemben azt mondja a legfrissebb, augusztusi felmérésében, hogy a biztos szavazók körében a Tisza Párt 9 százalékkal vezet. Hasonló adatot hozott a Publicus Intézet is, amely szerint a biztos szavazók körében a Tisza Párt 7 százalékos előnnyel rendelkezik. E két adat között hibahatáron belüli a különbség.

Mit lát az elemző a számok mögött: erőtől duzzadó, áradó Tiszát, vagy vékonykán csordogáló patakot, amit nagyítón keresztül mutatnak az erre szakosodott intézetek?

Kiszelly Zoltán szerint az ellenzéki kampányok manipulatív eszközévé váltak a közvélemény-kutatási adatok, amelyekkel éppen ezért óvatosan kell bánni. A nyilvánosságra hozott adatokat a média befolyásolásra is alkalmas szalagcímek generálására használja. A Századvég politikai elemzési igazgatója a hirado.hu kérdésére kifejtette: a legtöbb ember a cikkek címeit olvassa el, a törzsszövegig és a kutatások módszertanáig csak ritkán jut el.

Magyar Péter kapcsán az elemző hangoztatta, hogy eddig sikeresen integrálta a baloldal többségét. Mint fogalmazott: megnyerte a korábban Márki-Zay Péter mögé állt tömeget, most pedig a kormányváltást szorgalmazó táborába azokat a bizonytalanokat hívja, akik még nem döntötték el, hogy a politikai térfél melyik oldalára álljanak. Magyar Péter mindezzel egyúttal politikai profiltisztítást is végez, hiszen

abban érdekelt, hogy a Tisza Pártnak egyetlen baloldali riválisa se maradjon. Nem a baloldali együttműködésben, hanem a kiszorításban érdekelt, egyeduralomra tör.

Kijelentette: Zugló példája országos üzenetként mutatja a párt stratégiáját, vagyis azt, hogy az összes baloldali jelölt lépjen vissza és adja át a terepet a Tiszának. Ismeretes: Zuglóban Hadházy Ákos bejelentésére, hogy független jelöltként indulni kíván a jövő évi országgyűlési választásokon, a Tisza azon nyomban azt üzente, hogy lépjen vissza és álljon félre az útból.

A közvélemény-kutató cégek kapcsán Kiszelly hangoztatta, hogy az ellenzékhez köthető intézetek a saját bevallásuk szerint is jelen voltak Márki-Zay kampánya körül. Hangsúlyozta: a közvélemény-kutató cégeket az eredményük, vagyis a találati pontosságuk alapján árazza be a piac. Közvetlenül a választások előtt tehát már igyekeznek korrekt eredményt hozni. Két választás között azonban nincs rajtuk ez a teher, ekkor tehát akár manipulálhatnak is. Mindezzel a saját legitimitásukat is építik, hiszen a közvéleményt a szalagcímek befolyásolják. Kiszelly emlékeztetett arra, hogy

ahogyan növekedett a Tisza Párt támogatottsága, úgy csökkent az óbaloldalé. Magyar Péter politikai formációja most azonban növekedési korlátba ütközött. Elfogytak a kormányváltók és az identitás-szavazók, keresik az új integrálható réteget, akiket talán pont az ilyen „kutatásokkal” akarnak bevonzani.

A Fidesz bázisa ugyanakkor továbbra is stabilan egyben van – mondta a hirado.hu kérdésére a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án – MTI/Bodnár Boglárka