Donald Trump egyik legbefolyásosabb támogatója dicsérte meg Orbán Viktor tervét

A véleményvezér az X-en adott hangot a magyar otthonteremtési politikát méltató véleményének, amikor azt írta: „míg a Nyugat a »bérlők generációját« öleli fel, Magyarország tulajdonosok generációját teremti meg.”

🇭🇺 HUNGARY TO RENTERS: “STOP PAYING YOUR LANDLORD’S MORTGAGE” From Sept 1, Hungary’s giving young people a fixed 3% mortgage for 25 years, cheaper than rent and yours to keep. Up to €126,500 with just 10% down, no age or marriage rules, and maybe 30% more house than you… https://t.co/HGY0SNTrQR pic.twitter.com/WKyB3XWPFR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2025

Mario Nawfal ezt követően bemutatja az Otthon Start Program legfontosabb ismérveit, vagyis szeptember 1-től akár 50 millió forintos hitel is felvehető 10 százalék önerővel, 25 éves futamidővel, fix 3 százalékos kamattal. A program célja, hogy elérhető legyen a „saját lakás egy albérleti díj áráért”.

Az Index szerint a libanoni származású, ausztráliai tartalomgyártó egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trumppal és Elon Muskkal, idézik az amerikai közszolgálati média elemzését is, amiben azt írják: amellett, hogy kulcsember az amerikai kormányban, Nawfal egyfajta hídember szerepét látja el az elnök és a dél-afrikai születésű üzletember között. Mario Nawfal számára egyébként nem idegen Magyarország, idén májusban vendége volt a CPAC Hungary-nek is. Ezen az alkalmon találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is egy kerekasztalbeszélgetés erejéig, amelyet Roger Köppel, a Die Weltwoche svájci hetilap főszerkesztője moderált.

Orbán Viktor miniszterelnök az Otthon Start Programmal kapcsolatban arról írt Facebook-oldalán vasárnap, hogy a lakhatás támogatása a családok támogatásáról szól és arról, hogy a vágyott gyerekek megszülethessenek. „Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el” – írta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)