Donald Trump egyik legbefolyásosabb támogatója dicsérte meg Orbán Viktor tervét

Szerző: hirado.hu
2025.08.10. 13:10

A májusi CPAC Hungary vendége, egyben Donald Trump online belpolitikai szövetségese, Mario Nawfal is méltatta a magyar lakáspolitikát – írja az Index. A milliós nézettségű podcastműsorokat vezető véleményvezér úgy látja, hogy a lakhatás kérdésében is két oldal van: vannak, akik a „bérlők generációját” erőltetik (mint a legtöbb nyugati országban) és vannak, akik a „tulajdonosok generációját” építik, ezek közé tartozik Magyarország.

A véleményvezér az X-en adott hangot a magyar otthonteremtési politikát méltató véleményének, amikor azt írta: „míg a Nyugat a »bérlők generációját« öleli fel, Magyarország tulajdonosok generációját teremti meg.”

Mario Nawfal ezt követően bemutatja az Otthon Start Program legfontosabb ismérveit, vagyis szeptember 1-től akár 50 millió forintos hitel is felvehető 10 százalék önerővel, 25 éves futamidővel, fix 3 százalékos kamattal. A program célja, hogy elérhető legyen a „saját lakás egy albérleti díj áráért”.

Az Index szerint a libanoni származású, ausztráliai tartalomgyártó egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trumppal és Elon Muskkal, idézik az amerikai közszolgálati média elemzését is, amiben azt írják: amellett, hogy kulcsember az amerikai kormányban, Nawfal egyfajta hídember szerepét látja el az elnök és a dél-afrikai születésű üzletember között. Mario Nawfal számára egyébként nem idegen Magyarország, idén májusban vendége volt a CPAC Hungary-nek is. Ezen az alkalmon találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is egy kerekasztalbeszélgetés erejéig, amelyet Roger Köppel, a Die Weltwoche svájci hetilap főszerkesztője moderált.

Orbán Viktor miniszterelnök az Otthon Start Programmal kapcsolatban arról írt Facebook-oldalán vasárnap, hogy a lakhatás támogatása a családok támogatásáról szól és arról, hogy a vágyott gyerekek megszülethessenek. „Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el” – írta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

