Szijjártó Péter: Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.09. 11:49

Szerző: hirado.hu
Az azeri-örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.

„Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent” – húzta alá.

„Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül”

– tette hozzá.

Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
MTI/Purger Tamás

