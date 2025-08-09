Szentkirályi Alexandra közös nemzeti ünneplést kér a baloldaltól

Mi lenne, ha a baloldal egyszer eljutna odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek, ha nem azon törnék a fejüket évről évre, hogyan lehet ezeket a napokat, pillanatokat tönkretenni? Ha csak legalább néhány olyan nap lenne, ami nem az alacsony színvonalú politikai adok-kapokról szól? Ha jobb- és baloldali ember közösen tudna büszkének lenni a hazájára, és egyszerűen csak gyönyörködhetne a csodás főváros világhírű tűzijátékában – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki augusztus 20-a kapcsán közös nemzeti ünneplést kér a baloldaltól.

Minden év augusztusának első fele arról szól, hogy a baloldal páros lábbal tapossa augusztus 20-át és a Szent István-napi rendezvénysorozatot – olvasható Szentkirályi Alexandra facebook-bejegyzésében. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a baloldali politikusok Vitézy Dáviddal nem is olyan régen még azzal zsarolták a budapestieket, hogy augusztus huszadikán azzal teszik tönkre ünneplő százezrek programját, hogy leállítják aznap a közösségi közlekedést.

Mint az a közösségi médiában közzétett üzenetben olvasható: „Karácsony Gergely öt hetes nyári szabadsága közben arra ébredt ma reggel, hogy itt az ideje vagdalkoznia egy kicsit – most épp az ünnep miatti forgalmi rend változásokon. Teszi mindezt az a főpolgármester, aki arra nem képes, hogy a város évi rendes karbantartása a nyári időszakban úgy történjen meg, hogy ne legyenek nagyobb dugók, mint iskolaidőben. Sőt, a Lánchíd mellett nyárra Karácsony még a rakpartot is lezárja, azért, hogy a perzselő betonon ne legyen senki, de cserébe mindenhol máshol dugókban vesztegeljünk. Persze ahhoz talán Budapesten kellene lenni a nyáron, hogy ezt lássa, vagy akár tegyen valamit” – írja bejegyzésében a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi szerint „mi lenne, ha a baloldal egyszer eljutna odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek; ha nem azon törnék a fejüket évről évre, hogyan lehet ezeket a napokat, pillanatokat tönkretenni? Ha csak legalább néhány olyan nap lenne, ami nem az alacsony színvonalú politikai adok-kapokról szól? Ha jobb- és baloldali ember közösen tudna büszkének lenni a hazájára, és egyszerűen csak gyönyörködhetne a csodás főváros világhírű tűzijátékában?”

Szentkirályi szerint ebben az esetben „talán egy nyugodtabb, békésebb országban élhetnénk. Kezdhetnénk Szent István napjával, az államalapítás ünnepével és annak méltó megélésével” – írta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Kiemelt kép: Ünnepi tűzijáték Budapesten 2023. augusztus 20-án (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)