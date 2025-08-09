Orbán Viktor: Hajrá, fiatalok! Lakásra fel!

A fix 3 százalékos lakáshitel segítségével történő lakásvásárlásra buzdít közösségi oldalán a miniszterelnök.

Hajrá, fiatalok! Lakásra fel! – buzdítja a fiatalokat a fix 3 százalékos lakáshitel felvételére Orbán Viktor a közösségi oldalán,

felsorolva az Otthon Start Program előnyeit: nincs árfolyamkockázat, alacsony törlesztők. nincs kamatkockázat.

Emlékeztetőül: szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel, amely 50 millió forintot biztosít 25 évre, 3 százalékos kamatra, és az első lakását megvásárlónak csak 10 százalékos önerővel kell rendelkeznie.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook