Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Hajrá, fiatalok! Lakásra fel!

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.08.09. 13:58

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A fix 3 százalékos lakáshitel segítségével történő lakásvásárlásra buzdít közösségi oldalán a miniszterelnök.

Hajrá, fiatalok! Lakásra fel! – buzdítja a fiatalokat a fix 3 százalékos lakáshitel felvételére Orbán Viktor a közösségi oldalán,

felsorolva az Otthon Start Program előnyeit: nincs árfolyamkockázat, alacsony törlesztők. nincs kamatkockázat.

Emlékeztetőül: szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel, amely 50 millió forintot biztosít 25 évre, 3 százalékos kamatra, és az első lakását megvásárlónak csak 10 százalékos önerővel kell rendelkeznie.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

Otthon Start Program Orbán Viktor Magyarország

Ajánljuk még

 